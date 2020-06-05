НБУ встановив новий курс гривні на перший після довгих вихідних день

Національний банк України встановив на 9 червня курс 26 гривень 60 копійок за долар. Це на 10 копійок менше за офіційний курс на 5 червня.

На міжбанківському валютному ринку посилення гривні тривало весь день, торги завершилися на рівні 26 гривень 58–61 копійка, свідчать дані Finance.ua.

За даними експертів сайту «Мінфін», НБУ виходив на ринок тричі впродовж сесії і викуповував долар за 26,62, 26,60 і 26,59 гривні за одиницю американської валюти. Зважаючи на те, що регулятор купив близько 200 мільйонів доларів, аналітики припускають, що валюту продавав «Нафтогаз України».

В Україні через святкування Трійці неробочими днями будуть не лише субота й неділя, а й понеділок, 8 червня. Перший робочий день наступного тижня – 9 червня.