НБУ послабив гривню на 14 копійок щодо долара США – довідкове значення курсу

Національний банк України встановив опівдні 13 липня довідкове значення курсу на рівні 27 гривень 9 копійок за долар, це на 14 копіойк більше за офіційний курс на сьогодні.

Регулятор відбиває тенденції зафіксовані на міжбанківському валютному ринку, де станом на 12:40 котирування встановилися на рівні 27 гривень 8,5–10,5 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

«Торги по долару до 12:00 у хиткій рівновазі. Вниз не йдемо, але і вгору охочих рухатися поки дуже мало», – інформують аналітики сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але зараз котирування знову стали вищими за 27 гривень за долар.