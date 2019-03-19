НБУ розповів про кількість вилучених фальшивих банкнот у 2018 році

Кількість підроблених банкнот гривні у 2018 році становила 0,00025% від загальної кількості готівки, що перебувала в грошовому обігу, повідомив Національний банк України. У 2017 році їхня кількість була на рівні 0,00036%.

99% вилучених з обігу підроблених банкнот гривні припадали на банкноти чотирьох номіналів: 500 гривень (46% від загальної кількості вилучених підробок та 80% від їх загальної суми), 100 гривень (27% та 9%), 50 гривень (15% та 3%) та 200 гривень (11% та 8%).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становили лише 1%.

Серед вилучених з обігу у 2018 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали: долари США (78% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти), євро (17%), російські рублі (4%) та швейцарські франки та англійські фунти стерлінгів (1%).

Найчастіше підробляли іноземні банкноти таких номіналів: 100 доларів США (97% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США); 50 та 200 євро (45% та 36% від кількості вилучених підроблених євро); 5 000 російських рублів (78% від кількості вилучених підроблених російських рублів).