НБУ: чверть безготівкових операцій в Україні – це оплата товарів і послуг в інтернеті

У Національному банку України повідомили, що чверть безготівкових операцій – це оплата товарів і послуг у мережі інтернет.

«У січні-вересні 2021 року, як і раніше, найбільше операцій із використанням карток припадало: за кількістю – на розрахунки в торговельних мережах – 52,3% (або 2 655,4 млн шт.); за сумою – на перекази з картки на картку – 43,3% (або 953,7 млрд грн). У мережі інтернет для оплати товарів і послуг цьогоріч здійснювалася приблизно чверть від кількості та суми всіх безготівкових операцій із платіжною карткою (25,6% та 23,6% відповідно). Це майже 520,4 млрд гривень за січень-вересень», – йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, кількість та сума безготівкових операцій із використанням платіжних карток збільшилися більше ніж на третину у січні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року (на 42% та 36% відповідно).

З початку року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 7% до 78,4 млн штук, вказує регулятор.

Станом на 1 жовтня в Україні зареєстровано 69 учасників карткових платіжних систем.