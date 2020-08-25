НБУ послабив гривню щодо долара – довідкове значення курсу

Національний банк України 25 червня опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 27 гривень 45 копійок за долар, це на 6 копійок більше від офіційного курсу на сьогодні. Зазвичай офіційний курс, який з’являється на сайті регулятора близько 16:00, мало відрізняється від довідкового значення, оскільки основна частина торгів відбувається саме в першій половині дня.

На міжбанківському валютному ринку коливання є незначними з частими змінами тренду. Станом на 12:35 за Києвом котирування становили 27 гривень 44–46 копійок, це майже не відрізняється від рівня початку торгів (27,43–46), свідчать дані Finance.ua.

«Хиткою» називають рівновагу на валютному ринку експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг сесії.