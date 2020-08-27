НБУ послабив гривню на 7 копійок щодо долара

Національний банк України встановив опівдні 27 серпня довідкове значення курсу 27 гривень 46 копійок за долар, це на 7 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку торги відбуваються поблизу рівнів, зафіксованих увечері 26 серпня, коли на малооб’ємному ринку котирування стали наближатися до рівня 27,5 гривні за долар. За даними Finance.ua, станом на 12:30 котирування становлять 27 гривень 43,5–46 гривень за долар.

«Торги по долару на піку активності. Відбуваються операції по лотах до 1 мільйона доларів за невеликого перевищення пропозиції», – відзначають фахівці сайту «Мінфін», які відстежують перебіг сесії.

За даними експертів, регулятор із викупом надлишку долара на ринок не виходив.