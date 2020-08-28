НБУ незначно послабив гривню щодо долара

Міжбанківський валютний ринок 28 серпня балансує на межі психологічно важливої позначки 27,5 гривні за долар США. Національний банк України, відбиваючи тенденції міжбанку, встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 47 копійок за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, станом на 12:30 котирування становили 27 гривень 47–49 копійок за долар, це нижче від рівня відкриття торгів (27 гривень 49,5–52 копійки за долар).

«Торги по долару проходять при перевищенні пропозиції. На торги вже вийшов НБУ з покупкою долара по 27,45», – відзначали станом на 11:00 фахівці сайту «Мінфін».

Опівдні, за їхніми даними, торги вийшли на пік активності.