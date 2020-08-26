НБУ посилив гривню на 8 копійок щодо долара

Національний банк України оприлюднив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 36 копійок за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на 26 серпня.

При цьому регулятор уже в перші години торгів двічі виходив на ринок із викупом надлишку долара, повідомляють фахівці сайту «Мінфін». За цими даними, курс викупу становив 27,35 і 27,34 гривні за долар.

За даними Finance.ua, наслідком дій регулятора стало перевищення попиту над пропозицією валюти, і станом на 12:30 котирування зросли до рівня відкриття торгів – 27 гривень 38–40 копійок за долар.