НБУ викупив рекордну суму доларів на міжбанку

Національний банк України на торгах 25 вересня викупив на міжбанківському валютному ринку близько 150 мільйонів доларів, повідомляє сайт «Мінфін», який відстежує події на міжбанку.

Зазвичай обсяг викупу з боку НБУ становить близько 20 мільйонів доларів, але це не стримувало зростання гривні.

Такі дії регулятора суттєво вплинули на котирування. Якщо до 11:00 показники торгів становили 24 гривні 4–6 копійок за долар, то вже на 16:00 долар підріс до 24 гривень 21–25 копійок, а завершилися торги на рівні 24 гривні 17,5–20 копійок.

Офіційний курс гривні знову оновив рекорд за 44 місяці, на 26 вересня НБУ встановив орієнтир 24 гривні 12 копійок за долар, це на 9 копійок менше за курс на 25 вересня.

Цей рівень фіксувався востаннє в січні 2016 року: на 15 січня курс становив 23 гривні 95 копійок, на 16 січня – 24 гривні 19 копійок.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.