НБУ збільшив обсяг інтервенцій на міжбанку до 30 мільйонів доларів на день

Національний банк України оголосив 1 жовтня, що має намір купувати на міжбанківському валютному ринку до 30 мільйонів доларів США на день для нарощування міжнародних резервів.

У другому і третьому кварталах 2019 року звичні обсяги інтервенцій становили 20 мільйонів доларів на день, але в періоди пікових надходжень іноземної валюти регулятор збільшував викуп і до 150 мільйонів доларів в окремі дні.

Як повідомляє НБУ, збереження сприятливої ситуації на валютному ринку протягом більшої частини року дозволяє поповнювати резерви, не впливаючи на динаміку курсу, сформованого під впливом фундаментальних чинників, і за цей період гривня за офіційним курсом зміцнилась на 12,5%.

Чиста купівля валюти Національним банком України на міжбанківському валютному ринку в січні-вересні перевищила 3,9 мільярда доларів США.

Українська гривня за офіційним курсом Національного банку України за вересень зросла до долара США на 4,1%, до 24 гривень 20 копійок.

Державний бюджет України на 2019 рік заснований на прогнозному показнику курсу гривні до долара США до кінця року на рівні 29,4 гривні за долар, тому Міністерство фінансів неодноразово критикувало регулятор за недостатні, на думку урядовців, дії з недопущення надмірного зміцнення гривні.