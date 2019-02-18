В Україні стартував проект «Характери гідності» пам’яті героїв Небесної сотні

До п’ятих роковин масових розстрілів на київському Майдані в Україні стартував проект «Характери гідності» – це серія відеороликів про загиблих учасників Революції гідності. Автор ідеї та режисер проекту – член громадського об’єднання «Родина Героїв Небесної сотні» Дарина Кульчицька; проект підтримали в Національному музеї Революції гідності (Музеї Майдану).

Як повідомила Кульчицька у розмові з Радіо Свобода, мета проекту – нагадати українському суспільству про те, що герої загинули, щоб дати шанс кожному українцеві, всьому суспільству, країні і державі розвиватись, оновлюватись. Ідея коротких відеосюжетів – показати загиблих героїв тими, ким вони були: звичайними людьми зі своїми мріями і сподіваннями й вірою в майбутнє, каже мисткиня.

«У сюжетах є розповіді про мрії, вчинки, про любов до близьких, до України героїв Небесної сотні. Сотня майданівців загинула, щоб тисячі вільних громадян України мали шанс і можливість будувати таку країну, в якій хочеться жити і якою будуть пишатись майбутні покоління. Ролики – про нашу вдячність, про те, що свобода має свою ціну, і про те, що доки живі люди, котрі пам’ятають про жертовність, – герої не вмирають», – розповідає режисерка.

За її словами, серія роликів «Характери гідності» — про загиблих героїв, але у них ідеться не про смерть, а про життя.

Відеоролики «Характери гідності» до 5-х роковин від часу розстрілів на Майдані (18–20 лютого) демонструватимуть окремі телеканали України, їх використовуватимуть на заходах закордонні дипломатичні місії України. Подивитись їх можна і в Музеї Майдану.