У столиці Чехії вшанували пам’ять загиблих героїв Небесної сотні

У столиці Чехії Празі, біля символічної могили на відомому Олшанському цвинтарі, відбулася панахида пам’яті героїв Небесної сотні, які віддали життя за свободу і незалежність України.

В акції взяли участь представники посольства України в Чехії й небайдужі українці. На могилу поклали квіти, запалили свічки, учасники акції заспівали національний гімн України.

Присутні закликали розслідувати вбивство учасників масових протестів у Києві, яке сталося 5 років тому.

«Усі ми так чи інакше пропустили через себе те, що відбулося, де б ми не були. Немає жодного українця, якого б цей цинічний розстріл мирних людей міг не торкнутися і не пройти через його серце і душу. Тому надзвичайно важливо нам усім пам’ятати про це. Від цього залежить те, як ми будемо далі з цим жити. Ми живемо в боргу перед тими хлопцями і дівчатами – найкращими представниками нашого народу. Напевно, так судилося, що вони мали віддати життя за те, щоб ми жили краще. І якщо ми це не доведемо до логічного завершення, то це буде означати, що ми зрадили їхню пам’ять», – сказав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

В Україні 20 лютого, згідно з указом президента «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», відзначається День Героїв Небесної сотні.

У період із 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Генеральної прокуратури України, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.