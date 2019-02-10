Синоптики попереджають про небезпеку лавин у Карпатах

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах. Про це 10 лютого повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

«11 лютого внаслідок відлиги в горах Івано-Франківської області, 11-12 лютого внаслідок снігопаду в горах Львівської області та внаслідок снігопадів і хуртовини у високогір'ї та горах Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – ідеться у повідомленні.

Це вже друге цього тижня попередження про небезпеку сходження лавин саме 11 лютого, але в попередніх повідомленнях ішлося лише про загрози в Івано-Франківській області.

За даними Укргідрометцентру, в Івано-Франківській області орієнтовно 6 лютого зійшли дві лавини мокрого снігу зі східного схилу гори Брескул. Об’єм лавин: 120 та 330 метрів квадратних. Збитків не завдано.