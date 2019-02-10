Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Лютий 2019, Київ 12:05
Новини | Події

Синоптики попереджають про небезпеку лавин у Карпатах

Туристи на горі Говерла

Дивитись коментарі

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах. Про це 10 лютого повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

«11 лютого внаслідок відлиги в горах Івано-Франківської області, 11-12 лютого внаслідок снігопаду в горах Львівської області та внаслідок снігопадів і хуртовини у високогір'ї та горах Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – ідеться у повідомленні.

Це вже друге цього тижня попередження про небезпеку сходження лавин саме 11 лютого, але в попередніх повідомленнях ішлося лише про загрози в Івано-Франківській області.

За даними Укргідрометцентру, в Івано-Франківській області орієнтовно 6 лютого зійшли дві лавини мокрого снігу зі східного схилу гори Брескул. Об’єм лавин: 120 та 330 метрів квадратних. Збитків не завдано.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG