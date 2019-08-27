Небезпека пожеж в Україні є надзвичайною – ДСНС

Рятувальники попереджають жителів України про зростання небезпеки пожеж.

«27 серпня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 27 серпня по Києву та Київській області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – ідеться в повідомленні на сайті ДСНС.

В Україні впродовж останнього тижня встановилася переважно суха і спекотна погода. Синоптики не чекають відчутного зниження температури в останній тиждень літа і в перший тиждень осені. Приміром, у Києві денна температура становитиме від 25 до 30 градусів, уночі опускатиметься до 11–16 градусів за Цельсієм. Опадів у столиці України синоптики не прогнозують.