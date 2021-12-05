Синоптики оголосили попередження через негоду у понеділок

В Укргдірометцентрі повідомили, що 6 грудня у західних та північних областях очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м.

«Перший рівень небезпечності. Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – йдеться в повідомленні.

Окреме попередження також стосується столиці. Столична влада закликала киян бути обережними, пересуваючись містом, і порадила дотримуватись порад під час ожеледиці.