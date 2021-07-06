ДСНС попереджає про грози й шквали на півдні і сході та підвищення рівнів води у річках

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про перший рівнь небезпечності, викликаний прогнозованими на 7 липня у південних і східних областях України грозами, градом і шквалами.

«7 липня у південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ДСНС повідомили також, що до 8 липня включно очікується підвищення рівнів води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей на 0,3-0,5 метра, можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик.

За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні, крім півдня і сходу, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 26-31°. У Києві в середу сухо, 28-30°.