ДСНС оголосила метеопопердження через негоду

Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр оголосила на 27 грудня метеопопердження через негоду.

«Внаслідок виходу активного циклону в Україні очікується ускладнення погодних умов: 27 грудня вдень в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, впродовж 28 грудня у південних, вночі і у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, вдень і у центральних та східних областях значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу (приріст снігового покриву 10-20 см), налипання мокрого снігу. У південній частині, вдень і в центральних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь. В Україні, крім західних та північних областей, пориви 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети. На дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленнні.

У попередженні вказано, що такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів.

Крім того, повідомляється, що до 29 грудня на дiлянцi Днiстра Галич – верхів’я Днiстровського водосховища очiкується iнтенсивне утворення шуги, мiсцями встановлення льодоставу, рiзке коливання рiвнiв води. До 28 грудня на рiчках басейну Прип’ятi очiкуються схожі явища мiсцями можливий вихiд води на заплаву (piвень небезпеки жовтий).

У зв’язку зi снiгопадами до 28 грудня у горах Iвано-Франкiвської та на високогiр’ї східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (третій рiвень).