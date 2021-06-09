В Україні через грозу і вітер знеструмлені 60 населених пунктів – ДСНС

Через негоду (пориви вітру, дощ та гроза) без електроенергії в Україні залишилися 60 населених пунктів, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська – 21, Донецька – 20, Київська – 14, Чернівецька – 4 та Запорізька – 1», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, бригади обленерго проводять ремонтні роботи.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні вдень у більшості областей помірні короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с. Температура вдень 21-26°.