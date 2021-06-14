В Україні через грозу і вітер знеструмлені понад 60 населених пунктів – ДСНС

Через негоду (пориви вітру, гроза) без електроенергії в Україні залишилися 62 населених пункти, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 62 населених пункти у 7 областях, а саме: Львівська – 30, Київська – 16, Сумська – 4, Дніпропетровська – 4, Кіровоградська – 3, Донецька – 3 та Запорізька – 2», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, бригади обленерго проводять ремонтні роботи.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні по всій Україні очікуються короткочасні дощі, грози (у північних та східних областях місцями), у Карпатах, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями значний дощ. В окремих районах південних та центральних областей град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 20-25°, у східних областях до 28°, у західних областях 15-21°.

У Києві – місцями короткочасний дощ, гроза; температура 23-25°.