Коронавірус: ще понад 260 тисяч людей вакцинувалися в Україні

Проти COVID-19 минулої доби вакциновано 267 401 людину повідомила у вівторок пресслужба Міністерства охоорони здоров’я України.

«Одну дозу отримали 150 663 людини, повністю імунізовані – 116 738 людей», – йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 852 176 щеплень.