Гроза і вітер спричинили підтоплення на Львівщині, понад 20 населених пунктів в Україні – без електрики

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) знеструмлено 23 населених пункти у 4 областях.

За даними ДСНС, електропостачання немає у 13-ти населених пунктах Житомирщини, у шести – Сумщини та по два – у Донецькій та Кіровоградській областях.

«18 травня у місті Червоноград внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення підвального приміщення міської лікарні, 3 житлових будинків, 5 присадибних ділянок та частково 3 вулиць міста. Підрозділами ДСНС відкачано 650 метрів кубічних води та відбуксировано 7 автомобілів», – додали в ДСНС.

Повідомляється, що роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні короткочасні дощі, на Хмельниччині, Житомирщині та Вінниччині місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях та південній частині пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вдень 15-20°, на Одещині до 24°, на високогір’ї Карпат протягом доби 4-9° тепла.