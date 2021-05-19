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19 травня 2021, Київ 09:19
Новини | Суспільство

Гроза і вітер спричинили підтоплення на Львівщині, понад 20 населених пунктів в Україні – без електрики

Напередодні підтоплення лікарні, кількох будинків і вулиць сталося у Червонограді на Львівщині

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) знеструмлено 23 населених пункти у 4 областях.

За даними ДСНС, електропостачання немає у 13-ти населених пунктах Житомирщини, у шести – Сумщини та по два – у Донецькій та Кіровоградській областях.

«18 травня у місті Червоноград внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення підвального приміщення міської лікарні, 3 житлових будинків, 5 присадибних ділянок та частково 3 вулиць міста. Підрозділами ДСНС відкачано 650 метрів кубічних води та відбуксировано 7 автомобілів», – додали в ДСНС.

Повідомляється, що роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні короткочасні дощі, на Хмельниччині, Житомирщині та Вінниччині місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях та південній частині пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вдень 15-20°, на Одещині до 24°, на високогір’ї Карпат протягом доби 4-9° тепла.

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