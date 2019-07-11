Через ураган у Греції загинули туристи з Чехії, Румунії та Росії

Через сильний шторм на півночі Греції загинули щонайменше шестеро іноземних туристів, понад 100 зазнали поранень, близько 70 людей госпіталізовані, переважно з переломами.

Повідомляється, що серед загиблих є 8-річна дитина з Румунії і її мама. Також серед загиблих батько з сином із Росії та подружня пара з Чехії. Наразі тривають пошуки 62-річного рибалки.

Ураганні вітри з дощами обрушилися в ніч на 11 липня на півострів Халкідікі на узбережжі Егейського моря, де розташовуються популярні серед туристів курорти. На півострові оголосили режим надзвичайного стану.

Влада заявляє про пошкодження ліній електропередач, пошкоджені будинки і повалені дерева. Десятки людей можуть залишатися заблокованими в затоплених будинках.

За останній тиждень шторми і урагани обрушилися також на північ Іспанії, південь Франції, Італії та кілька балканських країн.