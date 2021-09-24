В Україні сьогодні буде холодно, вітряно та дощитиме, а на вихідні потеплішає

Сьогодні в Україні очікується мінлива, дощова та вітряна погода через атмосферні фронти з північного заходу Європи. Як повідомив Укргідрометцентр, сьогодні скорізь помірні, на півночі країни місцями значні дощі.

Вітер південно-західний із переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с.

Температура повітря вдень 9-14° тепла; на Закарпатті та в південній частині 13-18°.

У Києві в п’ятницю дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, температура 12-14°.

А от на вихідні дні погода почне поліпшуватися: дощів і хмар стане менше, вітер послабшає, а температура дещо підвищиться. У суботу, крім західних та південно-західних областей, буде невеликий дощ – вдень 11-16°, у західних та південних областях 15-20°. У Києві в суботу невеликий дощ, удень до +14°.