Українців попередили про град і шквали, на заході очікується підйом води у річках

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають українців про наближення грози, у південних, центральних та західних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Це попередження стосується усіх регіонів, крім східної частини.

Також 14-16 липня у західних, північних, східних та центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту (І рівень небезпеки - жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні на окремих гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), у верхів’ях та на малих водотоках Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рiвнями. Як вказали в ДСНС, – без негативних наслідків.