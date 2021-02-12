Понад 100 пасажирів «застрягли» на вокзалі у Києві через затримку поїздів – УЗ

В «Укрзалізниці» повідомили, що для понад сотні пасажирів, які очікують свої потяги на центральному вокзалі в Києві, забезпечено комфортні умови перебування у залі очікування.

«Через складні погодні умови зранку, 12 лютого, із запізненням ідуть поїзди №14 Солотвино-Київ та №142 Львів-Бахмут, які затримуються на 6 і 5 годин відповідно. Так, 119 пасажирів, які очікують на поїзд №142 на центральному вокзалі в Києві, безкоштовно розміщено в залі очікування підвищеного комфорту до прибуття потяга. Для пасажирів поїзда №14, які продовжуватимуть поїздку в напрямку Дніпра та Запоріжжя, буде організовано пересадку на вечірній поїзд Інтерсіті+», – повідомили в «Укрзалізниці».

За даними перевізника, також зранку 12 лютого було затримано на 26 хвилин відправку зі Львова поїзда №45 Ужгород-Лисичанськ для пересадки пасажирів поїзда Дніпро-Трускавець.

«Інші поїзди «Укрзалізниці» прямують за розкладом, незважаючи на складні погодні умови. За потреби для всіх пасажирів будуть оперативно організовані зручні пересадки та створені комфортні умови очікування на рейси, що йтимуть не за графіком», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, до «снігоборотьби» за останню добу залучили понад 6,6 тисяч залізничників, очистили від снігу майже 500 пасажирських платформ.