ДСНС попереджає про підвищення рівнів води у карпатських річках

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про підвищення рівнів води у річках Карпатського регіону.

«27-28 вересня через прогнозовані значні дощі, місцями сильні зливи, на річках Карпатського регіону очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,5 м. При сильних зливах в гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків», – йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, вранці 28 вересня на річці Прут у Чернівцях очікується проходження максимального рівня дощового паводка висотою 0,7-1,2 м., негативних наслідків не очікують.

Раніше синоптики попередили, що у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях у неділю пройдуть сильні, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Одеській та Вінницькій областях значні дощі, в більшості областей місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с.

Поза тим, за даними Укргідрометцентру, 28 вересня у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.