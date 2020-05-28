Українців попередили про сильні дощі вдень, у Києві підготували спецтехніку

У четвер у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються значні дощі, вдень на Лівобережжі – грози, пориви вітру 15-20 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій оцінили рівень небезпечності як перший (жовтий).

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці уточнила, що сильні дощі зумовить циклон з Туреччини.

«Вдень східна частина України, Приазов’я та Крим втримаються від серйозних дощів, там або місцями невеликі або й без опадів. Температура повітря трохи змилосердиться і підвищиться: вдень передбачається +15+20 градусів, на Сході аж +20+25 градусів. Проте дощ та сильний вітер дещо знівелюють ці атмосферні теплі здобутки», – зазначиала Наталка Діденко.

Вона додала, що Київ у четвер «повною мірою відчує смак циклону» – дощі, сильний вітер, можливі грози, температура вдень +16+18 градусів.

У Київміськадміністрації повідомили, що, аби ліквідовувати наслідки негоди, у столиці напоготові 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів, у тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.