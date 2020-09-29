В Україну насувається негода – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що 30 вересня в західних, центральних, Херсонській, Запорізькій, місцями Київській та Житомирській областях очікуються значні дощі , в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі, на решті території – помірні; у південній частині – окремі грози.

«Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу та південного заходу, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні країни до 16°, вдень 12-17°, у південній та східній частинах 17-22°; на високогір’ї Карпат протягом доби 3-8° тепла. 30 вересня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, 30 вересня та 1 жовтня в Карпатах та на Прикарпатті через сильні дощі оголошено другий, «помаранчевий» рівень небезпечності, а 1-2 жовтня у східних та північно-східних областях через поривчастий вітер – перший рівень небезпечності, «жовтий».

Столична адміністрація із посиланням на синоптиків також попередила, що 30 вересня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Громадян просять врахувати особливості погоди і бути обережними.