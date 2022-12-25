Близько 30 людей загинули у США через негоду і снігову бурю

Через снігову бурю і морози на значній території США щонайменше 28 людей загинули у кількох штатах, повідомляють у неділю американські ЗМІ.

За повідомленнями, причинами смертей стали обмороження, ДТП, неможливість карет швидкої доїхати до людей у скруті тощо.

Негода спричинила також суттєві обриви ліній електропередач (тисячі людей залишились без світла) і затримки або скасування тисяч авіарейсів.

Сильна снігова буря, яка вирує останніми днями на територіях від Канади до американського Техасу, названа американськими метеорологами як така, що вперше за всю історію спостережень накрила холодами такі значні території. Подекуди фіксують температуру повітря -45 градусів за Цельсієм укупі з шквальним вітром та сильними снігопадами.