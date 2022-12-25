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Новини | Міжнародні

Близько 30 людей загинули у США через негоду і снігову бурю

Негода спричинила суттєві обриви ліній електропередач (тисячі людей залишились без світла) і затримки або скасування тисяч авіарейсів

Через снігову бурю і морози на значній території США щонайменше 28 людей загинули у кількох штатах, повідомляють у неділю американські ЗМІ.

За повідомленнями, причинами смертей стали обмороження, ДТП, неможливість карет швидкої доїхати до людей у скруті тощо.

Негода спричинила також суттєві обриви ліній електропередач (тисячі людей залишились без світла) і затримки або скасування тисяч авіарейсів.

Місто Емгерст у штаті Нью-Йорк скувала негода, 24 грудня 2022 року
Місто Емгерст у штаті Нью-Йорк скувала негода, 24 грудня 2022 року
Снігоприбиральна машина буксує в Кенфілді, Онтаріо, Канада, 24 грудня 2022 року
Снігоприбиральна машина буксує в Кенфілді, Онтаріо, Канада, 24 грудня 2022 року
Палуба на озері Ері, що примикає як до канадської, так і до американської територій, 24 грудня 2022 року
Палуба на озері Ері, що примикає як до канадської, так і до американської територій, 24 грудня 2022 року

Сильна снігова буря, яка вирує останніми днями на територіях від Канади до американського Техасу, названа американськими метеорологами як така, що вперше за всю історію спостережень накрила холодами такі значні території. Подекуди фіксують температуру повітря -45 градусів за Цельсієм укупі з шквальним вітром та сильними снігопадами.

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