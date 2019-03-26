Найближчої доби в Україну прийде негода з мокрим снігом і вітром – синоптики

Найближчої доби, 27 березня, у більшості областей України очікується негода з мокрим дощем і поривчастим вітром. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

На заході країни, в північних та центральних областях – мокрий сніг, вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу, вдень 2-7 тепла.

На решті території невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі температура 0-5 градусів тепла, вдень – 6-11.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві очікується мокрий сніг. Поривчастий вітер 7-12 м/с. Вночі прогнозують температуру близько 0 градусів, вдень – 3-5 градусів тепла.