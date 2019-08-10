В Україні через негоду знеструмлені 129 населених пунктів – ДСНС

У ніч з 9 на 10 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 129 населених пунктів у шести областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше від стихії потерпіла Київська область, де без електрики залишилося 51 село чи містечко. У Чернігівській області таких 32, в Сумській – 26, у Житомирській – 16, у Донецькій – 3 та Волинській – 1. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Рятувальники також інформують, що 9 серпня внаслідок сильного вітру у Миколаєві сталося падіння 35 дерев. Постраждалих внаслідок негоди немає. Підрозділи ДСНС здійснили 14 виїздів для прибирання дерев та надання допомоги комунальним службам міста.