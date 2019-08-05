В Україні через негоду знеструмлені 83 населених пункти – ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються знеструмленими 83 населених пункти у чотирьох областях України, повідомляє зранку 5 серпня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальниів, у Донецькій області 37 населених пунктів не мають електрики, у Запорізькій таких 21, у Луганській – 21, у Дніпропетровській – 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

В Одеській області 3-4 серпня внаслідок проходження інтенсивних опадів та накопичення великої кількості дощової води в окремих низинних ділянках місцевості виникали випадки підтоплень домогосподарств та підвалів у чотирьох районах.

У Луганській області в місті Лисичанськ через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення двох насосних станцій, внаслідок чого без водопостачання залишилось близько 27 тисяч абонентів.