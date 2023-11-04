Щонайменше 137 людей загинули через землетрус у Непалі

Внаслідок землетрусу в Непалі загинули щонайменше 137 людей, ще сотні зазнали поранення.

Як повідомляє агентство Reuters, пошуково-рятувальна операція триває, і влада побоюється, що число жертв може зрости.

Національний центр моніторингу та дослідження землетрусів Непалу повідомив, що епіцентр землетрусу був приблизно за 400 кілометрів від столиці країни – Катманду. За попередніми даними центру, він мав магнітуду 6,4. Геологічна служба США оцінила магнітуду в 5,6.

Внаслідок землетрусу зв’язок із багатьма населеними пунктами перервався. У горах зійшли зсуви, перекривши дороги і стежки. До рятувальної операції залучили гелікоптери.

Сусідна Індія, в столиці якої теж відчувався землетрус, вже запропонувала Непалу «всю можливу допомогу».

Цей землетрус називають найбільшим у Непалі за кількістю жертв від 2015 року, коли в результаті двох землетрусів загинули близько 9000 людей. Тоді цілі міста, багатовікові храми й інші історичні місця були перетворені на руїни, більше ніж мільйон будинків були зруйновані.