У Росії вперше людину оштрафували за неповагу до Путіна – адвокат

У Росії вперше оштрафували людину за порушення закону про неповагу до влади, повідомив у Telegram керівник міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

Жителю міста Мала Вішера Новгородської області Юрію Картижеву призначили штраф 30 тисяч рублів (це понад 12 тисяч гривень). За словами адвоката, співробітники поліції зафіксували, що 31 березня Картижев розмістив на своїй сторінці в соцмережі образливий запис на адресу президента Росії Володимира Путіна.

«Його притягли за так званою статтею про «неповагу до влади», яка набрала чинності 29 березня. Вона передбачає штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – написав адвокат.

З кінця березня в Росії діє закон про відповідальність за поширення фейкових новин і образу влади і державних символів в інтернеті.

Перший закон запроваджує заборону на поширення в інтернеті недостовірної суспільно значущої інформації під виглядом достовірних повідомлень, яка загрожує життю або здоров’ю громадян. За публікацію так званих фейкових новин громадян чекає штраф на суму до 100 тисяч рублів (це понад 40 тисяч гривень), посадових осіб – до 200 тисяч (понад 80 тисяч гривень), юридичних – до півмільйона (понад 200 тисяч гривень).

За образу влади і державних символів громадяни караються штрафом до 100 тисяч рублів або адміністративним арештом на строк до 15 діб. При повторному порушенні штраф може бути збільшений до 200 тисяч рублів.

Із закликом відхилити законопроекти виступала Рада з прав людини при президентові Путіні та інші правозахисні організації.