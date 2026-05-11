Прем’єр Ізраїлю заявив, що хоче відмовитися від фінансової підтримки США

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що хоче відмовитися від американської фінансової підтримки. Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, відповідаючи на запитання про те, чи не вважає він, що Ізраїлю час переглянути і, можливо, перезавантажити свої фінансові відносини зі Сполученими Штатами.



«Безумовно. І я говорив це президенту Трампу. Я говорив це … нашому народу. У них відвисли щелепи, – сказав він. – Я хочу звести до нуля американську фінансову підтримку, фінансову складову нашої військової співпраці. Тому що ми отримуємо – ми отримуємо від 3,8 млрд доларів на рік. Я думаю, що нам пора відмовитися від військової підтримки»

Нетаньягу пропонує почати скорочення фінансової підтримки з боку США «зараз» і повністю відмовитися від неї протягом наступних десяти років.

За даними Bloomberg, США надають Ізраїлю військову допомогу у розмірі 3,8 млрд доларів на рік у рамках 10-річної угоди, яка діє до 2028 року.

У звіті Дослідницької служби Конгресу йдеться про те, що Ізраїль є найбільшим одержувачем американської допомоги з моменту закінчення Другої світової війни. На сьогоднішній день США надали Ізраїлю 174 млрд доларів (без урахування інфляції) для зміцнення економіки та збройних сил.



