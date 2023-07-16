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Нетаньяху виписали з лікарні, де він пробув ніч

Офіс Нетаньяху повідомив, що попередній день він провів на Галілейському морі, де температура піднялася приблизно до 40 градусів

Прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху виписали після нічного перебування в лікарні для обстеження та спостереження після запаморочення.

73-річний Нетаньяху був терміново доставлений до медичного центру 15 липня після того, як відчув легке запаморочення.

16 липня в його офісі повідомили, що він залишив лікарню після того, як раніше заявив, що його результати аналізів нормальні та що він почувається «дуже добре», пише AP.

Офіс Нетаньяху повідомив, що попередній день він провів на Галілейському морі, популярному місці відпочинку на півночі Ізраїлю, де температура піднялася приблизно до 40 градусів за Цельсієм серед задушливої спеки.

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