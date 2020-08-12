У серпні в Києві обмежуватимуть рух транспорту через знімання фільму для Netflix – КМДА

У серпні в Києві обмежуватимуть рух транспорту через знімання фільму «The Last Mercenary» від Netflix за участю американця Жан-Клода Ван Дамма, повідомила Київська міська державна адміністрація.

12 серпня з 5:00 до 14:00: на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської);

14 серпня з 5:00 до 21:00: на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям зазначеної вулиці;

17 серпня з 5:00 до 18:00: на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці;

17 серпня з 14:00 до 21:30: на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці;

25 серпня з 5:00 до 21:00: на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської), з перекриттям зазначеної вулиці.

31 липня міністр культури України Олександр Ткаченко повідомив, що Netflix знімає свій перший фільм в Україні. Мова йде про комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні під назвою «The Last Mercenary». За словами міністра, левову частину фільму зніматимуть у Києві. Також знімання відбуватимуться в Парижі.