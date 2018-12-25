У Китаї невідомий викрав автобус і наїхав на людей, є загиблі

П’ятеро людей загинули після того, як невідомий викрав автобус і наїхав на ньому на пішоходів у китайському місті Лун’янь. Понад 20 людей поранені.

Місцева поліція заявила, що затримала чоловіка з ножем на місці події і зараз розслідує те, що трапилося. Про мотиви нападника поки що нічого не повідомляють.

У квітні подібний випадок стався в Канаді. У Торонто водій в’їхав у натовп на фургоні, 10 людей загинули.

Нападу в Торонто передувавла низка схожих наїздів вантажівок на людей в інших містах у Європі і США. За два роки у цих нападах загинули понад сто людей.