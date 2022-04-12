У метро Нью-Йорка – стрілянина, повідомляють про численних поранених

На станції нью-йоркського метро в Брукліні 12 квітня сталася стрілянина. Американські ЗМІ повідомили з посиланням на пожежну службу про багатьох поранених.

Пожежники, реагуючи на повідомлення про задимлення на станції 36th Street в районі Сансет-Парк, виявили також вибухові пристрої, які не здетонували.

Як повідомило агентство AP із посиланням на джерело в правоохоронних органах, поінформоване про розслідування, за попередніми даними, підозрюваний був одягнений у будівельний одяг.

Інші подробиці наразі невідомі.

Поліція Нью-Йорка заявила, що реагує на повідомлення про людей, поранених у результаті обстрілу або вибуху.

Потяги, які курсують на згаданій станції, затримуються. Стрілянина сталася в ранкову годину пік.