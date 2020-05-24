New York Times на першій шпальті опублікувала імена жертв COVID-19

Газета New York Times у неділю, 24 травня, опублікувала на першій шпальті уривки з некрологів близько тисячі жертв коронавірусної інфекції. Так газета вирішила вшанувати пам’ять померлих. «Число смертей у США наближається до 100 тисяч, неоціненна втрата», – ідеться в заголовку.

Крім вихідних даних, заголовка, імен померлих і уривків із некрологів на першій шпальті нічого немає. У газеті пояснили, що не стали просто публікувати список жертв COVID-19, а вирішили саме додати до імен уривки з некрологів, які редактори New York Times знайшли в регіональних газетах по всій країні. Таким чином газета хотіла показати унікальність кожної людини і різноманітність Америки: «Це не просто список імен. Це були ми».

Cтаном на ранок 24 травня в США, як свідчать дані університету Джонса Гопкінса, зафіксовано понад 96 тисяч смертей від коронавірусної інфекції, набагато більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Близько 30 тисяч смертей припадає на штат Нью-Йорк.