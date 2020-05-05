New York Times здобула Пулітцерівську премію за статті про Росію. Москва назвала їх «русофобськими»

Газета New York Times здобула Путітцерівську премію за серію з восьми статей про політику Росії – «захопливих історій, повідомлених із великим ризиком», як ідеться в інформації оргкомітету премії.

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Статті, які розповідають про імовірне втручання Росії в справи Лівії, Сирії та Центральноафриканської Республіки, а також про отруєння болгарського бізнесмена Ємельяна Гебрєва, були нагороджені в номінації «Міжнародний репортаж» з формулюванням «за викриття хижацтва режиму Володимира Путіна».

Посольство Росії у Вашингтоні розкритикувало рішення Пулітцерівського комітету, написавши у Facebook 5 травня, що статті з «русофобськими вигадками» шкодять репутації газети.

«Оргкомітет премії бере на себе велику відповідальність, виділяючи таким чином антиросійські матеріали з твердженнями, які багаторазово спростовані не тільки офіційними російськими особами, але вже і самим життям», – ідеться в заяві російських дипломатів.

Церемонія, яка була запланована на 20 квітня, була перенесена через пандемію коронавірусної інфекції, щоб надати членам журі більше часу для оцінки фіналістів. Адміністратор правління премії Дана Кенеді 4 травня оголосила переможців зі своєї вітальні через прямий ефір на YouTube, а не на церемонії в Колумбійському університеті в Нью-Йорку.

Пулітцерівські премії за публіцистику вперше були присуджені в 1917 році і вважаються найпрестижнішими винагородами журналістської професії в США.