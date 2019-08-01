Уолл-стріт відповіла падінням на перше за десять років зниження облікової ставки в США

У середу Федеральна резервна система (Центральний банк США) знизила процентну ставку на чверть відсотка до рівня 2.00-2.25 відсотка річних. За зниження ставки проголосували 8 з 10 членів Федерального комітету з операцій на відкритому ринку, який визначає ставку, виходячи з якої Федеральний резерв надає кредити комерційним банкам.

У прес-релізі Федеральної резервної системи зазначається, що незважаючи на низький рівень безробіття в США і помірне економічне зростання, рішення про зниження ставки ухвалили на тлі уповільнення зростання глобальної економіки. Метою американського центрального банку є підтримка умов, що стимулюють стабільний ринок праці, економічне зростання і стримування інфляції на рівні нижче двох відсотків.

Після ухвали рішення курси на американських біржах впали, оскільки інвестори очікували, що центральний банк оголосить про готовність продовжувати зниження ставки для підтримки економіки, чого не сталося. В інтерв’ю сайту MarketWatch директор фінансової компанії Commonwealth Financial Network Бред Макміллан називає це короткочасної реакцією фінансових ринків, які поки не усвідомлюють, що такого кроку, швидше за все, буде досить для стимулювання економічного зростання.

У той же час, підкреслює Макміллан, фундамент американської економіки залишається міцним. Деякі інші експерти вважають, що перше за десять років рішення про зниження ставки є лише початком серії подібних знижень з метою не допустити спаду зростання економічної активності і в результаті – рецесії. Деякі економісти вбачають у рішенні про зниження ставки занепокоєння про наслідки тарифних воєн американської адміністрації з Китаєм для американської та глобальної економіки.

Президент США Дональд Трамп уже кілька місяців критикував главу Федерального резерву Джерома Пауелла за недостатні, за його словами, дії центрального банку щодо стимулювання американської економіки. Трамп вважає, що зниження ставки необхідне і в майбутньому.