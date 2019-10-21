Цього тижня Україна переходить на «зимовий час» 

Цього тижня, коли випаде остання неділя жовтня, в ніч на 27-ме, Україна перейде на так званий «зимовий час». Стрілки годинників треба буде перевести на одну годину назад – о 4-й ранку за київським часом.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 1996 року.

В Україні зміна часу відбувається разом із усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на «літній час», а кожної останньої неділі жовтня повертається на «зимовий», тобто свій поясний час.

Торік Європейська комісія представила план відмови Європейського союзу від сезонної зміни часу, який передбачав право країн-членів на свободу вибору – за яким часом вони хочуть жити – «зимовим» чи «літнім». Очікується, що останній обов’язковий перехід на «літній» чи «зимовий» час відбудеться в ЄС у 2021 році.