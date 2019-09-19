Українська стрічка «Незламні» про жінок-полонених бойовиків на Донбасі зібрала аншлаг у Вільнюсі

Українська документальна стрічка «Незламні» про українських жінок, які побували в руках бойовиків на Донбасі, зібрала аншлаг у Вільнюсі.

Як розповіла Радіо Свобода авторка проєкту, сценаристка Ольга Волинська, на презентацію, яка відбулась в одному з кінотеатрів литовської столиці, завітало майже півтисячі глядачів, серед яких міністр національної оборони Литви Раймондас Каробліс, литовські парламентарі, дипломати, військові, курсанти, а також представники української діаспори й українські бійці, які наразі проходять лікування в Литві.

«Атмосфера в залі була дивовижна. Відчувався дух єдності та братерства. Після перегляду відбулася дискусія. І найбільше вразило, що міністр національної оборони Литви Раймондас Каробліс щиро подякував українським військовим за те, що «вони захищають не лише Україну, а й Литву і всю Європу», – сказала Ольга Волинська.

За її словами, після початку війни на Донбасі Литва першою «простягнула Україні руку допомоги» й почала приймати тяжкопоранених бійців. За п’ять років лікування й реабілітацію тут пройшли 268 українських військових. Однією з перших стала і героїня фільму «Незламні» Ганна Іллющенкова, яка була тяжко поранена під Іловайськом й перебувала в руках бойовиків без медичної допомоги.

«Ганна була першою жінкою, учасницею бойових дій на Донбасі, яку привезли на лікування до Литви. Це сталось саме у ці дні рівно 5 років тому, коли літак збройних сил Литви привіз перших 14 поранених з України. Оскільки в полоні Ганні не надавалась медична допомога, то почалося зараження кістки і українські медики рекомендували ампутацію. Литовські ж лікарі провели вісім надскладних операцій і змогли врятувати ногу. Зараз Ганна живе повноцінним життям. Опісля презентації фільму наша героїня встала й уклонилась Литві за її допомогу Україні», – розповіла Ольга Волинська.

Нещодавно українську документальну стрічку «Незламні» представили в Нью-Йорку. У листопаді творці фільму готуються до презентації у Великій Британії, куди вони поїдуть на запрошення української діаспори.

Стрічка «Неzламні», яка об’єднує історії трьох українських жінок, які побували в полоні бойовиків, була знята громадською організацією «Правозахисна група «Січ» за підтримки американських документалістів та Інституту з висвітлено війни та миру (Тбілісі).