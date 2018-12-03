Суд не дозволив юридично зменшити вік нідерландцеві, що почувається молодим

Суд у Нідерландах відмовив 69-річному чоловікові, який заявляв, що почувається молодим, у зміні запису про дату народження в його документах, щоб його вік вважався меншим.

Еміл Рателбанд звернувся до суду в місті Арнемі в листопаді, заявляючи, що почувається на 20 років молодшим, ніж є, і просив офіційно змінити його зареєстровану дату народження, щоб вважатися 49-річним.

Він стверджував, що його прохання відповідає іншим схожим проханням про зміну реєстрації особистих даних, наприклад, імені чи статі, які дедалі більше вирішуються позитивно у світі. Але суд встановив, що законодавство Нідерландів визначає певні права і обов’язки, виходячи з віку, – такі, як право брати участь у виборах чи обов’язок відвідувати школу. Якби прохання Рателбанда задовольнили, такі вікові вимоги втратили б сенс, вирішив суд.

Справа, ймовірно, була першою відомою такого ґатунку і привертала значну увагу в усьому світі.