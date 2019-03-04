Нідерланди відкликали посла в Ірані на тлі загострення відносин

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив 4 березня, що відкликав посла своєї країни в Ірані після того, як Тегеран вислав двох дипломатів із голландського посольства на тлі загострення напруженості між двома країнами.

Блок повідомив у листі до законодавців, що назвав послу Ірану в Гаазі вигнання дипломатів «неприйнятним» і «негативним для двосторонніх відносин».

Торік уряд Нідерландів вислав двох іранських громадян на тлі підозри, що Тегеран причетний до вбивств двох голландсько-іранських громадян у Нідерландах. Іран спростував будь-яку участь у цьому.

Уряд Нідерландів на початку 2019 року заявив, що ця висилка була частиною узгодженої відповіді Євросоюзу на імовірну таємну діяльність Ірану в Європі.