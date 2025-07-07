Нідерланди для захисту східного флангу НАТО розгорнуть винищувачі F-35 у Польщі

Нідерланди в рамках посилення захисту східного флангу НАТО розгорнуть винищувачі F-35 у Польщі, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

«Для безпеки Нідерландів важливо, щоб ми захищали східний фланг НАТО. З вересня нідерландські винищувачі F-35 разом з Норвегією здійснюватимуть моніторинг повітряного простору НАТО в Польщі. Таким чином ми стримуємо Росію і захищаємо лінії постачання до України», – написав міністр в соцмережі Х.

Наприкінці червня про розгортання винищувачів на польській території заявила Норвегія.