У Нігерії після протестів розпустили спецпідрозділ поліції

У Нігерії – найбільшій за чисельністю населення країні Африки – влада 11 жовтня оголосила про розформування спеціального поліцейського підрозділу SARS, після протестів із вимогою притягнення його бійців до відповідальності за порушення прав людини.

SARS (Спеціальний загін по боротьбі з грабежами) в останні роки різко критикували правозахисники і громадські організації – в самій Нігерії і за кордоном. Його бійців звинувачували в тортурах і позасудових розправах над людьми. У червні Amnesty International наводила дані про 82 таких випадки.

«Розпуск SARS є відповіддю на прагнення нігерійського народу», – заявили в поліції.

В останні роки в Нігерії проходила кампанія під гаслом EndSARS ( «Покласти край SARS»).

Кампанію підтримали відомі блогери, діячі шоу-бізнесу, представники громадянського суспільства. В останні дні почалися вуличні протести у великих містах Нігерії – після того, як в інтернеті було опубліковано відео вбивства, ймовірно, вчиненого поліцейським.

Влада визнала факти порушень прав людини і пообіцяла провести незалежне розслідування.