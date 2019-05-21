Чемпіон «Формули 1» Нікі Лауда помер у віці 70 років

У столиці Австрії Відні помер триразовий чемпіон «Формули 1» Нікі Лауда. Йому було 70 років.

Речник родини повідомив, що австрієць помер 20 травня уві сні в оточенні сім’ї.

Лауда минулого року мав операцію з пересадки легенів. До цього йому трансплантували дві нирки. У січні Лауду шпиталізували з грипом.

Австрієць переміг у двох чемпіонатах світу 1975 і 1977 років у складі команди Ferrari. Своє третє чемпіонство Лауда здобув у 1984 році як гонщик McLaren.

У 1976 році під час аварії на гран-прі в Німеччині Лауда зазнав опіків голови, а його легені були уражені токсичним димом. У лікарні до нього запросили священика на передсмертний обряд, однак Лауда зумів відновитися та через шість тижнів знову взяв участь у гонці.