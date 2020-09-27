У Німеччині готують закон про нагляд за Федеральною службою розвідки

У Німеччині триває підготовка закону про заснування органу нагляду за діяльністю Федеральної служби розвідки (BND). До складу «контрольної ради» увійдуть чотири федеральних судді і два федеральних прокурори. Про це повідомили 27 вересня газета Süddeutsche Zeitung, медіакомпанії NDR і WDR з посиланням на проєкт закону, який перебуває в канцелярії федерального канцлера.

Таким чином буде виконана постанова Федерального конституційного суду Німеччини, інформує «Німецька хвиля». У травні цього року суд вирішив, що чинний закон про BND порушує таємницю листування і свободу ЗМІ. Конституційний суд зобов’язав законодавців переглянути і обмежити повноваження розвідки до кінця 2021 року.

Ідеться, зокрема, про телекомунікаційну розвідку. Співробітники BND опрацьовують великі обсяги даних без наявності підстав. Спецслужба щодня вивчає 154 тисячі ланцюжків повідомлень, приблизно 260 із них становлять інтерес для BND. Таке відстеження комунікаційних потоків в інтернеті без конкретного приводу суперечить Основному закону ФРН, вирішив Федеральний конституційний суд.